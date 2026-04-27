Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird den Preisanstieg bei Flugtickets wegen der Energiekrise nicht kompensieren können.
27.04.2026 - 11:21 Uhr
Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages den Preisanstieg bei Flugtickets wegen der Energiekrise nicht kompensieren können. "Natürlich werden die Ticket-Preise noch stärker anziehen", sagte die Vorsitzende des Tourismusausschusses, Anja Karliczek (CDU), der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben."