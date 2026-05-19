TransnetBW-Chef Werner Götz kämpft für Freileitungen statt Erdkabel beim Stromnetz-Ausbau. Er erklärt, warum das Milliarden spart – und was für ihn ein „Horrorszenario“ wäre.
19.05.2026 - 06:00 Uhr
Der Erfolg der Energiewende hängt maßgeblich am zügigen Ausbau der „Stromautobahnen“ – den Hochspannungsleitungen, die Ökostrom durchs Land leiten. Lange genossen unsichtbare Erdkabel den Vorrang. Doch nun plant die Bundesregierung eine Kehrtwende: Künftig sollen oberirdische Freileitungen wieder bevorzugt werden.