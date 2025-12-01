Ukrainekrieg Macron versucht, Selenskyj den Rücken zu stärken
Zwei geschwächte Präsidenten treffen sich in Paris: Wolodymyr Selenskyj suchte bei Emmanuel Macron Schützenhilfe. Gegen das Tandem Trump-Putin scheinen sie aber machtlos.
Sie haben die Moral auf ihrer Seite, dazu auch das Völkerrecht. Am Montag mussten die Präsidenten der Ukraine und Frankreichs aber im Elysée-Palast einsehen, dass damit kein Krieg zu gewinnen ist. Bei ihrem zehnten Treffen seit Kriegsbeginn umarmten sich Wolodymyr Selsenkyj und Emmanuel Macron sehr herzlich und demonstrativ im Elysée-Hof, bevor sich die Gattinnen Olena und Brigitte für ein mondänes Familienfoto auf den Palasttreppen zu ihnen gesellten.