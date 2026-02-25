Kann eine sexistische Bemerkung in einem acht Jahre alten Videointerview dem CDU-Kandidaten Manuel Hagel Stimmen kosten? Bei jungen Stuttgarterinnen womöglich schon.
Die Bemerkungen von Manuel Hagel über einen Schulbesuch bei einer überwiegend mit Mädchen besetzten Realschulklasse in einem alten Videointerview werden auch auf Stuttgarts Straßen diskutiert. Der damals 29-jährige Politiker hatte in der Interview-Reihe „Auf ein Bier“ von Regio-TV mit strahlenden Augen erklärt, es gebe „schlimmere Termine“ für einen jungen Politiker. Dann erzählte er von einer einzelnen jungen Schülerin – „braune Haare, rehbraune Augen“ –, mit der er damals diskutiert habe. Das Video, ausgegraben von der Karlsruher Grünen-Politikerin Zoe Mayer, ging am Dienstag viral – und spielte auch eine Rolle beim abendlichen Fernsehtriell der Spitzenkandidaten von Grünen, CDU und AfD im SWR. Doch was halten die Stuttgarter davon?