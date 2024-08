Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen erreicht das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) laut neuen Umfragen zweistellige Werte. Die AfD verliert Stimmen.

red/AFP 20.08.2024 - 07:25 Uhr

Weniger als zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen kommt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in neuen Umfragen auf zweistellige Werte. Am Dienstag veröffentlichte Forsa-Umfragen in den beiden Ländern im Auftrag von „stern“ und RTL sehen das BSW in Sachsen aus dem Stand bei 13 und in Thüringen bei 18 Prozent. Die AfD dagegen würde den Angaben zufolge im Vergleich mit der Forsa-Umfrage von Anfang Januar an Zustimmung verlieren - in Sachsen von 34 auf 30 Prozent und in Thüringen von 36 auf 30 Prozent.