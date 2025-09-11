Innenminister Thomas Strobl antwortet auf eine Anfrage des SPD-Innenexperten Sascha Binder zur umstrittenen Software Palantir – bemerkenswert vage und widersprüchlich.
Zeit für 21 Seiten nimmt sich Innenminister Thomas Strobl (CDU), um Sascha Binder zu versichern: Mit der umstrittenen Analyse-Software „Gotham“ der Firma Palantir ist in Baden-Württemberg alles bestens bestellt. 15 Fragen hatte der Innenexperte der SPD gestellt: von den Kosten über die Chronologie der Beschaffung für die Landespolizei bis hin zu den Fähigkeiten des Programms. Das soll noch ab diesem Jahr als „Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform“ (VeRA) Daten zusammenführen und analysieren, die Ermittler und Behörden in verschiedenen Datenbanken gespeichert haben. Davon versprechen sich Kriminale, schneller einen Überblick über mögliche Netzwerke, Hintermänner und Organisationen zu verschaffen.