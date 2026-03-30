Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat in einem Interview verraten, was er vom Ausgang der Landtagswahl hält – und warum er mit gemischten Gefühlen auf die AfD blickt.
30.03.2026 - 14:39 Uhr
Wolfgang Grupp hat in einem Interview Revue passieren lassen, wie er auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg blickt. „Die CDU hatte acht Prozent Vorsprung – und am Schluss gewinnen die Grünen die Wahl“ sagte der Ex-Trigema Chef gegenüber der „Bild“. Grupp weiter: „Ich beschäftige mich wenig mit Politik“, aber klar sei: „Mit so einem Vorsprung darf man eine Wahl eigentlich nicht verlieren.“