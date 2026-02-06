Verdi, IG Metall & Co.: Schulterschluss der Gewerkschaften gegen Abbau des Sozialstaats

Der wachsende Unmut in der Wirtschaft über die aus ihrer Sicht nicht wettbewerbsfähigen Arbeitsbedingungen und -leistungen hierzulande führt zu einem ungewöhnlichen Schulterschluss der acht DGB-Gewerkschaften. „Was derzeit als ,Reformdebatte’ daherkommt, ist ein Armutszeugnis für die Union und viele Wirtschaftsverbände“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. „Mit immer abenteuerlicheren Vorschlägen auf Kosten der Menschen im Land, die angeblich zu faul, zu krank, zu oft in Teilzeit seien, wird ein radikaler sozialer Kahlschlag gefordert.“ Diese Debatten „spalten unsere Gesellschaft, gefährden die Demokratie und lösen keine Probleme“.