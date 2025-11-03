 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Landtag soll nicht jedem Zugang bieten

Verfassungsschutz Landtag soll nicht jedem Zugang bieten

Verfassungsschutz: Landtag soll nicht jedem Zugang bieten
1
Verfassungsfeinde sollen zum Landtag keinen Zugang bekommen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Grüne schlagen weitreichende Maßnahmen vor, um Mitarbeiter der Parlamentarier zu überprüfen. Andere Länder haben ihre Gesetze schon angepasst.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es war kurz vor der Sommerpause, als sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras zu Wort gemeldet hat. Um den möglichen Einfluss von Extremisten einzudämmen und die Demokratie zu schützen, sollte es künftig strengere Kontrollen von Mitarbeitern geben und auch einige Änderungen in der Landesverfassung. Dort, so der Vorschlag, sollte das Landesamt für Verfassungsschutz aufgenommen werden und die Mitarbeiter von Abgeordneten sollten vor Arbeitsbeginn ein erweitertes Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister vorlegen. Das erfasst alle strafrechtlichen Verurteilungen, nicht nur solche, bei denen eine Strafe ab 90 Tagessätzen verhängt wurde.

 

Ein neuer Vorschlag geht noch weiter

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. „Die Gespräche dauern an“, heißt es aus dem Landtag. Die fünf Fraktionen – Grüne, CDU, SPD, FDP und AfD - befinden sich noch in Beratung. Und mitten hinein in diese Überlegungen kommt auch schon der nächste Vorschlag, dieses Mal vom Grünen Fraktionschef Andreas Schwarz. Der hat seiner Parteifreundin Aras einen Brief geschrieben, der unserer Zeitung vorliegt. Darin fordert er noch weitreichendere Maßnahmen. Neben der Auskunft aus dem Bundeszentralregister sollten Landtagsmitarbeiter künftig auch vom Verfassungsschutz als unbedenklich eingestuft werden, schlägt Andreas Schwarz vor. Sonst soll es weder Geld vom, noch Zugang zum Landtag geben. Auch für Mitarbeiter bei Polizei und Justiz sei solch eine Abfrage wünschenswert.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz Foto: LICHTGUT

Das Problem: rechtlich umsetzbar ist dieser Wunsch derzeit nicht. Zwar verfügt der Verfassungsschutz qua gesetzlichem Auftrag über das Fachwissen, ob eine Person als Extremist einzustufen ist oder nicht. Beteiligt wird das Landesamt aber nur in bestimmten Fällen, zum Beispiel an Einbürgerungsverfahren, aber auch an Überprüfungen nach dem Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, an Zuverlässigkeitsüberprüfungen in den Bereichen Atom- und Luftsicherheit oder im Bewachergewerbe – nicht bei den Mitarbeitern von Parlamentariern. „Aber genau diesen Zustand wollen wir ändern“, sagt Schwarz auf Anfrage unserer Zeitung. Man wolle mit den demokratischen Fraktionen in den Austausch gehen um gegebenenfalls Anpassungen im Abgeordneten-, Fraktions- und Landesverfassungsschutzgesetz zu verankern.

Dass dies möglich ist, hat Rheinland-Pfalz schon vorgemacht. Mit einer neuen Hausordnung und einem neuen Abgeordneten- und Fraktionsgesetz hat sich der Landtag die Möglichkeit gegeben, Mitarbeiter auf ihre Verfassungstreue hin zu überprüfen – allerdings nur, wenn diese auch zustimmen. Seit Verabschiedung der Gesetze im Sommer seien 306 Personen durch den Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt sowie durch eine Abfrage im Bundeszentralregister überprüft worden, teilt der Landtag mit. Dabei seien keine Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit festgestellt worden. 40 Überprüfungen stünden noch aus.

Auch andere Bundesländer haben vergleichbare Ideen

Andere Bundesländer kommen auf vergleichbare Ideen: Brandenburg hat bereits einen „Verfassungstreue-Check“ eingeführt. Bei jedem Bewerber wird beim dortigen Landesamt für Verfassungsschutz abgefragt, ob er bekannt ist, und zwar unabhängig von einem Verdacht. Hamburgs Senat hat Mitte Oktober eine ähnliche Abfrage beschlossen, Bremen denkt daran sie einführen – allerdings nur, wenn es im Bewerbungsgespräch oder bei einer Prüfung von Profilen in sozialen Medien Auffälligkeiten gibt.

Ob und wann sich Baden-Württemberg einreiht in diesen Kreis, müssen die anstehenden Gespräche im Vorwahlkampf zeigen. Den will Andreas Schwarz dabei möglichst ausgeblendet wissen. „So unterschiedlich unsere politischen Positionen auch sind, was uns eint, ist das klare Bekenntnis zu unserer Demokratie“, schreibt er.

Weitere Themen

Wetter in Baden-Württemberg: Hoch bringt nach Regen wieder Sonne in den Südwesten

Wetter in Baden-Württemberg Hoch bringt nach Regen wieder Sonne in den Südwesten

Morgens dicker Nebel, nachmittags wird es freundlich – aber nicht überall: Wo sich Menschen im Land über Sonnenschein freuen können. Der Regenschirm kann wohl im Schrank bleiben.
Verfassungsschutz: Landtag soll nicht jedem Zugang bieten

Verfassungsschutz Landtag soll nicht jedem Zugang bieten

Grüne schlagen weitreichende Maßnahmen vor, um Mitarbeiter der Parlamentarier zu überprüfen. Andere Länder haben ihre Gesetze schon angepasst.
Von Christian Gottschalk
Vorfall in Reutlingen: Teenager bewerfen Mann mit Einkaufswagen

Vorfall in Reutlingen Teenager bewerfen Mann mit Einkaufswagen

Mitten in der Nacht am Reutlinger Bahnhof: Vier Jugendliche greifen einen Mann an – und werfen sogar einen Einkaufswagen auf ihn. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.
Grunderwerbsteuer: Wo Danyal Bayaz seiner Frau widerspricht

Grunderwerbsteuer Wo Danyal Bayaz seiner Frau widerspricht

In Steuerfragen wagt der Finanzminister die Widerrede. Es geht um die Abschaffung der Grunderwerbsteuer.
Von Reiner Ruf
Ravensburg: Streit am Bahnhof eskaliert – 20-Jährigem wird der Finger abgebissen

Ravensburg Streit am Bahnhof eskaliert – 20-Jährigem wird der Finger abgebissen

Blutiger Streit am Bahnhof: Bei einer Auseinandersetzung wird der Finger eines Mannes abgetrennt. Was die Polizei zu dem bizarren Vorfall und den Beteiligten sagt.
Unfall bei Hockenheim: Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke – 250.000 Euro Schaden

Unfall bei Hockenheim Porsche kracht auf A61 gegen Leitplanke – 250.000 Euro Schaden

Ein Porsche kommt auf der A61 bei Hockenheim von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Leitplanke. Der Schaden ist immens.
Verdi-Landeschefin Schollenberger: „Kündigungen sind ein absolutes No-Go“

Verdi-Landeschefin Schollenberger „Kündigungen sind ein absolutes No-Go“

Die Verdi-Landesvorsitzende Maike Schollenberger fordert eine bessere Finanzausstattung der Kommunen – vor allem, weil den Beschäftigten vielerorts drastische Sparmaßnahmen drohen.
Von Matthias Schiermeyer
Schulen in Baden-Württemberg: Von Hakenkreuz bis Hitlergruß – rechtsextremistische Vorfälle nehmen zu

Schulen in Baden-Württemberg Von Hakenkreuz bis Hitlergruß – rechtsextremistische Vorfälle nehmen zu

Judenfeindliche Sprüche und Schmierereien an Schulen sind nur einige Fälle, die verstärkt gemeldet wurden. Das Massaker der Hamas in Israel und der Gaza-Krieg ließen die Zahlen steigen.
Wetter in Baden-Württemberg: Graue Wolken und viel Regen am Sonntag

Wetter in Baden-Württemberg Graue Wolken und viel Regen am Sonntag

Allerseelen bringt passendes Trauerwetter: graue Wolken und viel Regen. Zum Wochenbeginn aber ändert sich das.
Aushängeschild des Schwarzwalds: Schwarzwälder wollen Kuckucksuhr als Unesco-Kulturerbe schützen

Aushängeschild des Schwarzwalds Schwarzwälder wollen Kuckucksuhr als Unesco-Kulturerbe schützen

Mehr als 50 Hersteller, Händler und Sammler machen sich für die Kuckucksuhr stark. Hat das Aushängeschild des Schwarzwalds eine Zukunft?
Weitere Artikel zu Landtag Verfassungsschutz Muhterem Aras
 