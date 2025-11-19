Die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs ist wohl vom Tisch. Der Stuttgarter OB und ein weiterer Projektpartner verlangen nun Antworten von der Bahn.
19.11.2025 - 17:24 Uhr
Wegen erneuter Verzögerungen bei Stuttgart 21 wollen zwei Projektpartner Bahnchefin Evelyn Palla nach Stuttgart zitieren. „Gemeinsam mit dem Verband Region Stuttgart fordere ich die unverzügliche Einberufung eines Sonderlenkungskreises gemäß der Geschäftsordnung“, teilte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) mit.