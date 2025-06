Deutschland hat drei Schutzsuchende rechtswidrig zurückgewiesen: Das hat ein Gericht nun festgestellt. Was bedeutet das für den neuen asylpolitischen Kurs der Regierung? Ein Überblick.

Rebekka Wiese 03.06.2025 - 15:30 Uhr

Deutschland darf Asylsuchende auf deutschem Boden nicht zurückweisen, ohne ihren Antrag vorher geprüft zu haben: Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Montag entschieden. Ist das Vorgehen der Bundesregierung damit rechtswidrig? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte die Beamten zu entsprechenden Zurückweisungen angewiesen – und sich dabei eigentlich auf eine Ausnahmeklausel berufen wollen. Wie begründet das Gericht seine Entscheidung? Was folgt daraus? Das Wichtigste in Fragen und Antworten.