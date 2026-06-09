Nach der erneuten Verzögerung bei S21 ist der Ärger groß. Nur entlang der Gäubahn zwischen Bodensee und Stuttgart reibt sich mancher die Hände.
Freuen will sich in der Landespolitik niemand so richtig. Und doch beinhaltet die erneute Verschiebung des S21-Starts einen positiven Aspekt: „Wir hoffen, dass sich das Zeitfenster für die Kappung der Gäubahn verringert“, sagte Guido Wolf, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Interessenverbandes Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn unserer Redaktion. Am Montag war bekannt geworden, dass die Eröffnung des Durchgangsbahnhofs nun wohl auf Ende 2031 verschoben werden muss. Weil auch der Pfaffensteigtunnel wohl erst später fertig gestellt wird, könnte sich die Phase, in der Zugfahrer aus dem Süden in Stuttgart-Vaihingen in die S-Bahn umsteigen müssen, um zum Hauptbahnhof zu gelangen, um Jahre verkürzen. Die Bahn selbst äußert sich dazu bislang nicht.