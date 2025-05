VfB im DFB-Pokalfinale: Regierungspräsidium rügt OB Nopper für den Ticket-Kauf

Der Stuttgarter OB Frank Nopper (CDU) hat die von Anfang an umstrittene Reise von sechs Stadträten zum DFB-Pokalfinale abgeblasen. Darüber hat er die Betroffenen am Dienstag informiert. Ursächlich ist eine Bewertung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart. Demnach komme den Stadträten „keine ausreichend gewichtige repräsentative Funktion zu“, um als städtische Vertreter am Pokalfinale teilzunehmen. Die Aufsichtsbehörde stimme laut Stadt „im Hinblick auf die Bedeutung des Ereignisses und die Teilnahme des VfB Stuttgart“ zwar der Einladung des OB als Repräsentanten der Stadt durch den Deutschen Fußballbund (DFB) zu, nicht jedoch der Einladung von sechs Stadträten durch Nopper. Der OB werde daher alleine nach Berlin fahren.