Die Alternative für Deutschland (AfD) hat bei der Kommunalwahl 2024 zugelegt. Laut Gemeindeordnung soll sie daher nun einen Bürgermeister stellen.
28.05.2026 - 15:38 Uhr
In der Landeshauptstadt laufen in den nächsten zwei Jahren die Amtsperioden von sechs der sieben Fachbürgermeister um OB Frank Nopper (CDU, 65) aus. Nur Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) hat seine Stelle bis Juni 2031 sicher. Bereits am 18. Juni entscheidet der Gemeinderat, wer künftig das Referat Jugend und Bildung führen wird. Weil die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Kommunalwahl 2024 von zuvor 6,1 auf 8,3 Prozent zulegen konnte, steht ihr erstmals ein Platz auf der Bürgermeisterbank zu.