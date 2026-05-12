Wahl zum Ministerpräsidenten: Wie Cem Özdemir allen Widrigkeiten getrotzt hat

Die Genugtuung war Cem Özdemir anzusehen, als er am vergangenen Samstag beim Landesparteitag der Grünen Schlagzeilen aus dem Vorwahlkampf vorlas. „Dieser Tag wird niemals kommen, haben sie gesagt“, rief er seinen Parteikollegen zu. „Aber dieser Tag ist doch gekommen.“ Hinter Özdemir liegen harte Wochen. Noch am Wahlabend gab er sich lange zurückhaltend. Ließ sich erst zu später Stunde als Sieger feiern. Die Skepsis war berechtigt. Auf ein Wahlergebnis, das fast an den historischen Erfolg von Winfried Kretschmann aus dem Jahr 2021 heranreichte, folgte ein hartes Ringen mit der CDU, die ihre haarscharfe Niederlage erst noch verwinden musste.