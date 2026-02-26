Bei der Wahlarena trafen die Spitzenkandidaten der sechs großen Parteien aufeinander. Das waren die Highlights, das haben Sie verpasst.
AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier wird ausgebuht, ein jesidischer Flüchtling beklagt Hürden beim Familiennachzug und die Spitzenkandidaten zusammen mit der Spitzenkandidatin sagten ganz oft Danke an die Zuschauer. Nach dem Triell am Dienstagabend standen sich am Donnerstag die sechs Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, AfD, SPD und FDP gegenüber zusammen mit einer Spitzenkandidatin der Linken. Diese Parteien haben nach aktuellen Umfragen die Aussicht auf Einzug in den Landtag. Neben der Wirtschaft wird über Migration, Bildung, Gesundheit und Verkehr gesprochen. Einen klaren Sieger oder eine Siegerin gibt es am Ende nicht. Fünf Erkenntnisse aus der Debatte: