Die Wahlbeteiligung in Stuttgart bei der Landtagswahl lag bei 70,8 Prozent. Doch sie schwankte stark je nach Wahllokal. Wo war sie am höchsten – und wo bei nur knapp 40 Prozent?
11.03.2026 - 15:12 Uhr
Nun steht es fest: Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit einem knappen Vorsprung von einem halben Prozentpunkt vor der CDU gewonnen. Die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir und wahrscheinlichem Nachfolger des aktuellen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann kam auf 30,2 Prozent, dicht gefolgt von der CDU um Manuel Hagel mit 29,7 Prozent der Stimmen.