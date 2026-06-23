Die Rentenkommission will den Sonderstatus von Minijobs weitgehend abschaffen. Was das für Beschäftigte, Arbeitgeber und Midijobs bedeuten würde.
Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den heutigen Sonderstatus von Minijobs weitgehend abzuschaffen. Gemeint ist damit allerdings nicht, dass geringfügige Arbeit oder Jobs mit wenigen Wochenstunden künftig verboten werden sollen. Vielmehr sollen Minijobs stärker wie normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse behandelt werden. Konkret schlägt die Kommission vor, Minijobs künftig ohne Opt-out-Möglichkeit in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Beschäftigte könnten sich dann nicht mehr von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Außerdem soll der steuer- und sozialversicherungsrechtliche Sonderstatus von Minijobs entfallen.