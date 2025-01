Was ist Campact?

Die Idee eines Partei-Verbotsverfahrens gegen die Alternative für Deutschland (AfD) wird seit dem Bekanntwerden eines Treffens in Potsdam – welches, das Recherchenetzwerk Correctiv enthüllt hatte – in der breiten Öffentlichkeit diskutiert, und wird auch von der Politik-Plattform Campact propagiert. Auf dem Treffen hatte unter anderem der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner über Abschiebungen, die auch Deutsche mit Migrationshintergrund betreffen sollen, gesprochen. Teilgenommen hatten auch Vertreter von AfD und CDU. Auch die AfD-Spitze um Alice Weidel, die sich ansonsten eher gemäßigt gibt, hat sich nicht eindeutig von dem Remigrationstreffen distanziert.

AfD-Parteiverbot?

Wie erfolgversprechend ein Parteiverbot tatsächlich ist, ist umstritten. Auch gegen die NPD, die ihre demokratiefeindliche Gesinnung auch im Parteiprogramm verankert hat, war ein Parteiverbot im Jahr 2017 gescheitert. Allerdings „wegen fehlender Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Durchsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele“, hieß es vom Bundesverfassungsgericht.

Lesen Sie auch

Die AfD wiederum reitet derzeit auf einer Erfolgswelle – zumindest in Umfragen. Bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern gilt sie als Favorit. In Teilen der Politik wird bezüglich eines Verbotsverfahrens auch deshalb das Argument vorgeschoben, ein solches Verfahren würde die AfD nur zusätzlich stärken.