AfD-Chef Tino Chrupalla hat seine Bezüge als Fraktionsvorsitzender deutlich aufgestockt. Neben der regulären Bundestagsdiät von knapp 12.000 Euro erhält er nun eine zusätzliche Zulage von rund 12.000 Euro monatlich für seine Führungsposition – doppelt so viel wie bisher.

Das wurde in einer Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag beschlossen, wobei auch seine Co-Vorsitzende Alice Weidel von der Erhöhung profitiert.

Mit dieser Verdopplung der Funktionszulage kommt Chrupalla jetzt auf ein monatliches Gesamteinkommen von rund 24.000 Euro. Zusätzlich erhält er, wie alle Bundestagsabgeordneten, eine steuerfreie monatliche Kostenpauschale von gut 5.300 Euro. Diese ist für die Ausübung des Mandats vorgesehen und deckt Ausgaben wie Miete für das Wahlkreisbüro, Material, Transportkosten oder die Unterkunft in Berlin ab.

Das verdient Tino Chrupalla

Aufs Jahr gerechnet bedeutet das für den AfD-Vorsitzenden Einkünfte von etwa 288.000 Euro. Damit verdient Chrupalla das 5,5-Fache des deutschen Durchschnittseinkommens, das laut Statistischem Bundesamt bei rund 52.000 Euro brutto jährlich liegt.

Die Erhöhung wird von einem Sprecher der AfD-Fraktion mit der „Übernahme von Verantwortung und der dadurch signifikant erhöhten Arbeitsbelastung“ begründet. Speziell bei der AfD komme zudem das Bestreben hinzu, die „bis ins Private reichenden Anfeindungen und Bedrohungen“ gegen Funktionäre in öffentlichkeitswirksamen Ämtern „zumindest teilweise“ finanziell zu kompensieren.

Größere Fraktion – mehr Gehalt für Chrupalla und Weidel

Als weiteren Grund nennt die Fraktion, dass sich die AfD in dieser Legislaturperiode vergrößert habe und ihre Bedeutung gewachsen sei. Man habe die Funktionszulagen entsprechend angepasst, die bislang unter dem Durchschnitt der Zulagen anderer Fraktionen gelegen hätten.

Die deutliche Erhöhung stößt jedoch auch in der eigenen Fraktion auf Kritik. „Unverschämt“ und „erschreckend“ finden einige AfD-Abgeordnete die Entscheidung. Das Geld hätte man, so ein Kritiker, „anders und sinnvoller einsetzen können – stärker zum Wohle von Fraktion und Partei, nicht von einzelnen Funktionären“.

AfD-Kritik an Chrupalla-Gehalt

Bemängelt wird auch das Vorgehen bei der Abstimmung: Die Fraktion wurde erst am Ende der Sitzung über die Erhöhung informiert, als viele Abgeordnete bereits gegangen waren. Zudem seien in der Vorlage die genauen Beträge nicht genannt worden.

Besonders pikant erscheint die Gehaltserhöhung vor dem Hintergrund, dass Chrupalla und seine Partei erst kürzlich die reguläre Erhöhung der Abgeordnetendiäten scharf kritisiert hatten. Diese waren Anfang Juni um rund 600 Euro auf 11.800 Euro monatlich angehoben worden.

Stephan Brandner, zweiter Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, hatte die Abstimmung zur allgemeinen Diätenerhöhung als „klammheimlich“ und „hopp, hopp so am späten Nachmittag“ durchgeführt kritisiert, „damit der Wähler draußen das ganz schnell wieder vergisst“.

Chrupalla verdient mehr als andere Fraktionschefs

Mit seinem neuen Gehalt liegt Chrupalla an der Spitze der Oppositionsführer im Bundestag. Zum Vergleich: Die Linke zahlt seit der neuen Legislatur gar keine Zulagen mehr an ihren Fraktionsvorstand. „Wir sind der Meinung, dass die Höhe der Abgeordnetendiäten mehr als ausreichend ist“, erklärte Ina Latendorf, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion.

Bei den Grünen erhalten die Fraktionsvorsitzenden eine Zulage in Höhe von 50 Prozent einer monatlichen Diät – also etwa halb so viel wie Chrupalla nun zusätzlich bekommt.

Union und SPD legen die genaue Verteilung ihrer Funktionszulagen nicht offen. Bekannt ist nur, dass die Gesamtsumme für alle Funktionsträger 2023 bei der CDU/CSU bei etwa 2,08 Millionen Euro und bei der SPD bei rund 1,81 Millionen Euro lag.

Was verdient Tino Chrupalla?

etwa 11.800 Euro Bundestagsdiät

rund 12.000 Euro Funktionszulage (zuvor: 6.000 Euro)

24.000 Euro Gesamteinkommen monatlich

5.300 Euro steuerfreie Kostenpauschale monatlich

288.000 Euro Jahreseinkommen (ohne Pauschale)

Etwa 5,5 mal das deutsche Durchschnittsgehalt

rund 600 Euro reguläre Diätenerhöhung im Juni 2025

11.800 Euro neue reguläre Diät nach Erhöhung

100.000 Euro früherer Jahresumsatz als Malermeister (2017-2021)

Nebeneinkünfte von Tino Chrupalla

Was die Nebeneinkünfte betrifft, so hat Tino Chrupalla in der letzten Legislaturperiode von 2021 bis 2025 keine nennenswerten Beträge mehr deklariert. In der Zeit von 2017 bis 2021 war er als selbstständiger Maler- und Lackierer-Meister mit seinem Betrieb in Gablenz (Sachsen) noch auf etwa 100.000 Euro Jahresumsatz parallel zu seinem Bundestagsmandat gekommen.