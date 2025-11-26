Wirtschaft und AfD Klartext in Sachen AfD
Auch für die deutsche Wirtschaft gilt: Kontaktverbote in Richtung AfD sind noch keine Lösung, kommentiert Rainer Pörtner.
Seit mehreren Jahren mühen sich die demokratischen Parteien mit der Frage ab, wie sie es mit der AfD halten sollen. Sie haben eine „Brandmauer“ errichtet, an der allerdings schon einige Risse und Abbruchstellen zu erkennen sind. Jetzt hat die „Brandmauer“-Debatte mit voller Wucht auch die Wirtschaft erfasst.