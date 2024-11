Friedrich Merz stammt aus Brilon, einer kleinen Stadt im Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen. Hier wuchs er in einer traditionsreichen Region auf, die durch ihre ländliche Struktur und die Nähe zur Natur geprägt ist. Merz’ familiäre Wurzeln sind fest in Brilon verankert, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte.

Merz ist das älteste von vier Kindern. Sein Vater Joachim Merz stammt aus Breslau und war Richter am Landgericht Arnsberg. Seine Mutter Paula entstammte der Briloner Familie Sauvigny. Merz‘ Großvater Josef Paul Sauvigny war 20 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Brilon. Er gehörte zuerst der Zentrumspartei, später der NSDAP an. Heute ist das Haus Sauvigny im Steinweg ein denkmalgeschütztes Haus in Brilon.

Brilon ist eine Kleinstadt im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen mit rund 25.000 Einwohnern. Auf der Karte liegt Brilon etwa auf halber Strecke zwischen Dortmund und Kassel. Sie ist eine der ältesten Städte in Westfalen und hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Einst war Brilon Mitglied der Hanse, einem Bündnis norddeutscher Kaufleute und Städte. Historische Gebäude und Fachwerkhäuser prägen das Stadtbild, darunter das Briloner Rathaus, das als eines der ältesten Rathäuser Deutschlands gilt.

Wo wohnt Friedrich Merz heute?

Heute lebt Merz in Arnsberg, ebenfalls im Sauerland, einer mittelgroßen Stadt, die ihn seit vielen Jahren als Wohnsitz begleitet. Arnsberg dient ihm als privater Rückzugsort und Ausgangspunkt für seine beruflichen Tätigkeiten.

Arnsberg (ca. 80.000 Einwohner) ist eine Stadt im Sauerland in Nordrhein-Westfalen und gehört zum Hochsauerlandkreis. Sie liegt etwa 50 Kilometer östlich von Dortmund und ist bekannt für ihre historische Altstadt mit malerischen Fachwerkhäusern und verwinkelten Gassen. Das Wahrzeichen von Arnsberg ist die Burgruine Arnsberg, die auf einem Hügel thront und einen schönen Blick über die Stadt und das Ruhrtal bietet. Die Geschichte der Stadt reicht bis ins Mittelalter zurück, und Arnsberg war lange Zeit ein wichtiger Verwaltungssitz, was sich heute noch in repräsentativen Gebäuden wie dem ehemaligen Regierungsgebäude widerspiegelt.

Zusätzlich zu seinem Haus in Arnsberg besitzt Friedrich Merz ein Ferienhaus in Gmund am Tegernsee, Bayern.

Wo liegt das Sauerland?

Das Sauerland liegt im Südosten von Nordrhein-Westfalen und erstreckt sich teilweise auch in den Norden Hessens. Es ist eine Mittelgebirgsregion und bekannt für seine dichten Wälder, Hügel und zahlreiche Talsperren. Geografisch wird das Sauerland von den Flüssen Ruhr und Lenne durchzogen und grenzt unter anderem an das Siegerland, das Bergische Land und das Münsterland.

Das Sauerland gilt als „grüne Lunge“ von Nordrhein-Westfalen und ist besonders bei Wanderern, Radfahrern und Wintersportlern beliebt. Die Region umfasst Städte wie Arnsberg, Meschede, Brilon, und Winterberg, die teils auf Tourismus, teils auf mittelständische Industrie setzen.

Politisch ist das Sauerland traditionell konservativ geprägt. In vielen Teilen der Region, insbesondere in den ländlichen Gebieten, dominiert die CDU (Christlich Demokratische Union) bei Wahlen. Die CDU hat hier meist hohe Zustimmungswerte, was auf die stark verwurzelten traditionellen Werte und die eher ländlich geprägte Struktur des Sauerlands zurückzuführen ist. Bei der Europawahl 2024 erlangte die CDU im Hochsauerlandkreis beispielsweise 46,6 % der Stimmen, in einzelnen Gemeinden sogar weit über 50 Prozent. 40,4 % der Stimmen im Hochsauerlandkreis entfielen bei der Bundestagswahl 2021 auf Friedrich Merz.

Gleichzeitig gibt es jedoch in den letzten Jahren auch in den Städten des Sauerlands, wie Arnsberg und Meschede, leichte Tendenzen hin zu mehr politischer Vielfalt. Die SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und Bündnis 90/Die Grünen konnten insbesondere in städtischen Gebieten Stimmen hinzugewinnen, oft mit Fokus auf Umwelt- und Sozialthemen. Dies spiegelt auch das wachsende Interesse an Klimaschutz und Nachhaltigkeit wider, das zunehmend Einfluss auf die politische Landschaft hat.

Insgesamt bleibt das Sauerland aber politisch eher konservativ geprägt, mit einer stabilen Wählerbasis für die CDU, die durch Themen wie Familie, Landwirtschaft, Wirtschaftsförderung und traditionelle Werte gestützt wird.