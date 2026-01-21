Zu links für Staatsbürgerschaft?: Iranischer Gewerkschafter aus Waiblingen darf kein Deutscher werden

Arbeiter wählen häufiger die rechtsradikale AfD als die übrige Bevölkerung. In den Mercedes-Werken ist die rechte Gruppierung „Zentrum Automobil“ gleich mit mehreren Mitgliedern im Betriebsrat vertreten. Die Ursachen für den Rechtsruck in der Belegschaft zu analysieren, Arbeitnehmervertreter und Vertrauensleute in Demokratieverteidigung zu schulen und in den Betrieben mit den Kollegen ins Gespräch kommen, anstatt sie zu stigmatisieren, ist die Aufgabe des von der IG Metall initiierten „Verein zur Bewahrung der Demokratie“. Seit 2020 setzt sich der Waiblinger Danial Bamdadi mit zwei Kollegen gegen rechte Hetze in Betrieben und im öffentlichen Raum ein. Er hat einen iranischen Migrations- und Fluchthintergrund.