Zum Tod von Rita Süssmuth Unbequem und ihrer Zeit voraus
Sie war die Frau, von der man sagt, sie habe in der CDU Angela Merkel überhaupt erst den Weg geebnet. Nun ist Rita Süssmuth im Alter von 88 Jahren gestorben.
Sie war konservativ, und doch brachte sie die Frauen in die Politik wie kaum jemand sonst zu ihrer Zeit. Die Förderung von Frauen, der Kampf um ihre Gleichberechtigung in Politik, Beruf und Gesellschaft war ein Herzensanliegen von Rita Süssmuth. Ein Ziel, das sie weit über ihre aktive politische Karriere hinaus verfolgte – und dessen Vollendung sie nicht mehr erlebte.