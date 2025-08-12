In den ersten 100 Tagen Schwarz-Rot zeigt sich: Der Regierung fehlt es an echtem Optimismus. Das muss Friedrich Merz jetzt ändern, kommentiert Tobias Peter.
12.08.2025 - 16:18 Uhr
Die letzte Patrone – das klingt wie ein schlechter Westerntitel. Es war CSU-Chef Markus Söder, der davon gesprochen hat, diese Bundesregierung sei „die letzte Patrone der Demokratie“. Sitzen da Miniaturen von Friedrich Merz und Lars Klingbeil in einer engen Hülse im Magazin eines Revolvers und nach einem lauten Knall lösen sich alle Probleme auf? Und das, nachdem Söder den Abzug gedrückt hat? Wohl kaum.