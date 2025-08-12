Friedrich Merz will als Kanzler anders sein als Angela Merkel und Olaf Scholz. Wagt er unpopuläre Reformen?
12.08.2025 - 16:18 Uhr
Da ist er. Da ist der wirkliche Friedrich Merz. Der Bundeskanzler guckt leicht nach unten – aber das liegt nicht daran, dass er etwas von oben herab sagen wollte. Er sitzt nur etwas erhöht. Merz sucht höflich den Augenkontakt zur Journalistin, die gefragt hat, ob er die steigenden Sozialbeiträge im Land einfach so hinnehme. Das will er nicht. Seine Antwort hat es in sich.