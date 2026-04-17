Die Stuttgarter Unternehmerin Anna-Lisa Jung ärgert sich über die Wirtschaftspolitik der Regierung – und macht einen Gegenvorschlag. Dafür bekommt sie viel Zuspruch.
17.04.2026 - 14:45 Uhr
1000 Euro sollen Unternehmen ihren Mitarbeitern steuerfrei auszahlen können. Mit diesem Vorschlag will die Bundesregierung die Wirtschaft hierzulande ankurbeln. In der Arbeitswelt selbst hat der Vorschlag keine Jubelschreie ausgelöst – er erweist sich eher als Rohrkrepierer. Unternehmer und Unternehmerinnen ärgert das Vorgehen von Union und SPD.