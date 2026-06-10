Ärzteprotest: „Das Bürokratie- und Vorschriftenmonster sitzt uns lechzend im Nacken“

„Das Spargesetz bedroht auch Ihre hausärztliche Versorgung" – steht auf den Zetteln, die auf jedem zweiten Stuhl im Wartezimmer in der Hausarztpraxis von Maria Frik in der Stadtmitte aufgeklebt sind. Damit will die Hausärztin auf die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Gesundheitsbereich durch das GKV-Spargesetz aufmerksam machen.

Mit dem GKV-Spargesetz will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine drohende Finanzierungslücke von rund 15 Milliarden Euro schließen. Die Bundesregierung hat das größte Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen seit rund 20 Jahren beschlossen. Die Berufsverbände haben Ärzte und Psychotherapeuten zu Protesten gegen die Sparmaßnahmen aufgerufen. An diesem Mittwoch haben daher deutschlandweit Ärzte protestiert – manche symbolisch, andere mit geschlossenen Praxen.

Viele der Patientinnen und Patienten in Friks Praxis scheinen die Zettel jedoch kaum zu registrieren. „Gut zu wissen“, sagt eine Patientin, als ihre Augen eines der Plakate an der Wand erfassen. Ein anderer Patient dachte, es handle sich bei den Zetteln auf den Stühlen um ein Überbleibsel aus der Corona-Pandemie.

Viele Patienten wissen nichts von dem Protesttag

Dass viele ihrer Patienten nichts vom Protesttag wissen, liegt laut Frik nicht nur an den undurchsichtigen Informationen zum geplanten GKV-Spargesetz des Bundes, das in dieser Woche im Bundestag verhandelt wird. Viele ihrer Patienten verstehen nur wenig Deutsch. Das ist der Grund, warum die Ärztin und ihr Praxisteam sich dazu entschieden haben, die Praxis trotz Aufforderung mehrerer Ärzteverbände nicht zu schließen.

„Wir haben viele sehr kranke Patienten, die nicht verstehen würden, warum wir mitten in der Woche geschlossen haben. Hinzu kommt, dass es für viele von ihnen aufgrund von Sprachbarrieren schwierig ist, kurzfristig eine andere Arztpraxis zu finden“, erklärt die Ärztin. Dennoch ist es ihr und ihrem Team wichtig, ihren Teil am Protest beizutragen. Neben den Zetteln klären sie und ihr Team, das aus zwei weiteren Ärzten und zwei Assistenzärzten besteht, im Patientengespräch über das Spargesetz auf.

Versorgung soll bei Hausärzten zentriert bleiben

Für Frik ist das vorgelegte Reformgesetz ein „No-Go“. Denn sollte das Gesetz in Kraft treten, bedeutet das für ihre Praxis konkret, dass sie für viele neue Patienten, die sie in ihre Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) aufnehmen will, keine Pauschale mehr bekommt. „Wenn ich zum Beispiel im letzten Quartal 20 neue Patienten eingeschrieben habe, bekomme ich in diesem Quartal auch nur für 20 Patienten eine Pauschale“, erklärt die 51-Jährige.

Die Pauschale decke die Erstuntersuchung sowie die Einschreibung in die HVZ ab. Für alle weiteren Patienten, die in die Hausarztzentrierte Versorgung aufgenommen werden wollen, erhalte sie schlicht keine Pauschale. Sollte die Reform kommen, kann sie nicht ausschließen, dass es künftig zu einem Aufnahmestopp für neue Patienten kommt.

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Für Patienten könnte das Gesetz bedeuten, dass die Suche nach einem Hausarzt noch schwieriger wird. Gleichzeitig wird es nach Ansicht von Frik nicht einmal zu den erhofften Einsparungen führen. „Wenn ein Patient zu fünf Ärzten geht, statt zu einem Hausarzt, wird die Pauschale fünfmal bezahlt, statt nur einmal“, sagt sie. Statt Kürzungen vorzunehmen, sollte aus ihrer Sicht in das bestehende Hausarzt-System investiert werden.

Hausärzte kennen die Patienten am besten

Schließlich leide die Qualität der Versorgung. Ein Hausarzt kenne die Krankengeschichte seiner Patienten und könne sie häufig schneller und gezielter an Fachärzte überweisen. Ob die Reform tatsächlich kommt und in welcher Form sie umgesetzt wird, ist noch offen.

Für Frik reichen die bislang diskutierten Vorschläge „von ein bisschen schlecht bis ganz schlecht“. Umso mehr hoffen sie und ihr Team, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht verabschiedet wird: „Ich wünsche mir, dass die Versorgung weiterhin beim Hausarzt zentriert bleibt und dass sie respektiert und angemessen honoriert wird.“

Immer mehr Patienten für immer weniger Geld

Die Hausärztin Cathérine Hetzer-Baumann (44) hat sich dafür entschieden, ihre Praxis am Mittwoch zu schließen. Man erreicht sie um kurz nach zehn Uhr in ihrer Praxis in Altenriet im Landkreis Esslingen. Sie und ihr Team arbeiten trotz des Protests. „Wir versuchen heute daran zu arbeiten, wie wir in der Praxis Prozesse optimieren können, so dass wir zukünftig unsere Patientinnen noch versorgen können“, sagt sie.

Die finanzielle Basis eines ordentlichen Praxisbetriebs werde durch das geplante Gesetz der Bundesregierung „aufs Äußerste gefährdet“. „Wir bekommen für immer mehr versorgte Patienten und immer mehr erbrachte Leistungen immer weniger Geld“, sagt die Hausärztin und ergänzt: „Das wird vor allem auch die Patienten hart treffen durch noch längere Wartezeiten und weniger Zeit für Beratung und Sprechstunde.“

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Schon ihr Vater war Hausarzt. Ihr Beruf ist ihre Berufung. Einfacher ist dieser in den letzten Jahren aber nicht geworden. Vor zwölf Jahren ist sie in die Praxis eingestiegen. Würden Sie diesen Schritt heute noch einmal gehen? „Gute Frage. Wahrscheinlich hätte die Praxis keinen Nachfolger gehabt“, sagt Hetzer-Baumann. Sie habe aber ein super Praxisteam, bei manchen Patienten kenne sie die ganze Familie über mehrere Generationen hinweg. „Von daher würde ich sagen: ja, ich würde den Schritt noch einmal gehen.“

Die Hausärztin Cathérine Hetzer-Baumann aus Altenriet hat ihre Praxis für einen Tag aus Protest geschlossen. Sie ist sauer auf die Bundesregierung. Foto: privat

Gerade in ländlicheren Gegenden mangelt es an Hausärzten. Bereits heute sind rund 5.000 Hausarztsitze in Deutschland nicht besetzt. Bis 2030 können laut Berechnungen des wissenschaftlichen Instituts der Barmer (bifg) weitere 3.200 Sitze nicht mit Hausärztinnen und -ärzten besetzt werden.

Bürokratie, Ärzte-Bashing, Budgetierung - die Belastung ist groß

Doch aufgrund des unternehmerischen Risikos, der „unsicheren, unzuverlässigen Vergütung, der ins Unermessliche wachsenden Bürokratie und dem Vorschriftenwahnsinn“ würde sie keinen Kassensitz mehr übernehmen. „Aber ich bin hoffnungslose Optimistin und mache meinen Beruf mit Leidenschaft.“

Auch sie selbst, so erzählt sie, sei schon einmal an den Punkt gekommen, an dem sie alles habe hinwerfen wollen. Die Budgetierung, ständig neue Ziffern und Bedingungen, populistisches Ärzte-Bashing in den sozialen Medien sowie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz - das alles bringe große Herausforderungen mit sich.

Viele Ärzte sind sauer auf die Bundesregierung

Am meisten frustriert Hetzer-Baumann die Scheinheiligkeit der Politik. Es werde behauptet, man wolle dem ambulanten Bereich einen höheren Stellenwert zuschreiben und dass mehr Leistungen dorthin übertragen werden sollen. „Aber man möchte uns dafür immer weniger Mittel zur Verfügung stellen“, sagt die Ärztin. „Man versetzt uns sehenden Auges den Todesstoß und trifft damit vor allem die Patienten, die massiv unter dem Versorgungsengpass leiden.“

Hausärzte würden nicht leistungsgerecht vergütet, dürften zum Beispiel im Personalbereich nicht wettbewerbsfähig sein. „Man ruiniert uns wirtschaftlich“, so ihre Auffassung. Und statt wahrer Anerkennung und Wertschätzung durch die Politik bekomme man als niedergelassener Arzt noch eine bürokratisch hyperkomplexe Vorhaltepauschale aufgedrückt. „Eine absolute Frechheit“, sagt Hetzer-Baumann wütend, die Vorstandsmitglied beim Ärzteverband Medi ist. „Das Bürokratie- und Vorschriftenmonster sitzt uns lechzend im Nacken und bricht uns zunehmend das Genick.“

Die AOK befürchtet, das Spargesetz könnte abgeschwächt werden

Der AOK-Bundesverband wiederum kritisiert die entworfenen Schreckensszenarien von Krankenhausgesellschaften, Ärzteverbänden, Pharmaunternehmen und anderen Akteuren. Der Verband fordert ein wirksames GKV-Sparpaket und mahnte, nicht weiter von der geplanten Kostensenkung abzuweichen. „Man stelle sich vor, dass das GKV-Sparpaket mit all seinen Zumutungen für Versicherte und Beitragszahler zum Jahreswechsel kommt, aber die Beiträge im kommenden Jahr dennoch steigen“, sagt Vorstand Carola Reimann in einem Pressestatement.

Dieses Gesetz sei für die Beitragszahlenden und Arbeitgeber unverzichtbar. „Es passt nicht zusammen, wenn Leistungserbringende und Länder betonen, man teile das Ziel des Gesetzes voll und ganz, aber gleichzeitig an dessen Demontage arbeiten“, klagt Reimann. Mit Schreckensszenarien von Klinikinsolvenzen, Terminverknappung, Versorgungsverschlechterung und Investitionskürzungen würden nur Ausnahmen von den geplanten Sparmaßnahmen gefordert.

Hausarztzentrierte Versorgung (HZV): Der Hausarzt als erste Anlaufstelle

Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) ist ein Modell der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland, bei dem der Hausarzt als zentrale erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten dient. Die Teilnahme an der HZV ist freiwillig und für Versicherte kostenfrei. Gesetzliche Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten eine hausärztliche Versorgung anzubieten. Der Hausarzt übernimmt dabei eine koordinierende Funktion, unterstützt bei der Auswahl von Fachärzten und hilft auch bei der Organisation von Terminen. Ziel der HZV ist es, die Behandlungsqualität zu verbessern und unnötige Mehrfachuntersuchungen zu reduzieren, indem die Versorgung stärker gebündelt und besser abgestimmt wird.