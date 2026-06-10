Ärzteprotest „Das Bürokratie- und Vorschriftenmonster sitzt uns lechzend im Nacken“
Die Bundesregierung plant mit dem GKV-Spargesetz herbe Einschnitte in der Gesundheitsversorgung. Viele Ärzte im Land protestieren gegen die Kürzungen.
Die Bundesregierung plant mit dem GKV-Spargesetz herbe Einschnitte in der Gesundheitsversorgung. Viele Ärzte im Land protestieren gegen die Kürzungen.
„Das Spargesetz bedroht auch Ihre hausärztliche Versorgung" – steht auf den Zetteln, die auf jedem zweiten Stuhl im Wartezimmer in der Hausarztpraxis von Maria Frik in der Stadtmitte aufgeklebt sind. Damit will die Hausärztin auf die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Gesundheitsbereich durch das GKV-Spargesetz aufmerksam machen.