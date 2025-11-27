AfD-Parteizentrum Weilheim will nicht mehr schweigen
In der oberbayerischen Stadt plant die AfD ein Parteizentrum, das zahlreiche Neonazis anziehen könnte. Große Teile der Gesellschaft wehren sich dagegen.
„Im Starlight habe ich als Jugendlicher die James-Bond-Filme gesehen, das war in den 80er“, erinnert sich Markus Loth, Bürgermeister von Weilheim. Doch im August 2024 musste das Starlight dicht machen, der Eigentümer der Immobilie verlängerte den Mietvertrag nicht. Die Stadt hätte dort gern ein Kulturzentrum eingerichtet. Doch stattdessen hat der Besitzer die Räume der AfD vor Ort angeboten. Und die hat zugeschlagen, nachdem die Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy im Februar 2025 über die Gespräche berichtet hatte. Ein „patriotisches Zentrum“ soll dort entstehen, so die Partei.
