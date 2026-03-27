Autoverkehr in Stuttgart Kann man mit Parkgebühren dem Klima helfen?
In Stuttgart ist der Beschluss, die Parkgebühren für den Klimaschutz zu erhöhen, umstritten. Bringen solche Verkehrsmaßnahmen überhaupt etwas? Eine aktuelle Studie gibt Antworten.
In Stuttgart ist der Beschluss, die Parkgebühren für den Klimaschutz zu erhöhen, umstritten. Bringen solche Verkehrsmaßnahmen überhaupt etwas? Eine aktuelle Studie gibt Antworten.
Höhere Parkgebühren sind ein Reizthema. Und so hat nach wochenlanger, heftiger Debatte ums verkürzte Gratisparken mit der so genannten Brötchentaste und eine geplante, deutliche Preiserhöhung zum 1.September der Stuttgarter Gemeinderat seine geplante Abstimmung bis nach Ostern verschoben. Nicht nur die Haushaltslage, sondern auch der Klimaschutz wird für diesen Schritt ins Feld geführt. Als Teil des mit dem Land vereinbarten Klimamobilitätsplans, welcher der Stadt bis 2030 insgesamt hundert Millionen an Fördergeldern verschafft, hat Stuttgart sich verpflichtet, auch mit einem solchen Schritt den CO2-Ausstoß des Autoverkehrs zu verringern.