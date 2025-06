Kampf um die Bahnflächen in Stuttgart geht weiter

Bei der Bewertung der nächtlichen Entscheidung in Berlin gehen die Meinungen auseinander: Dort hat der Bundestag um kurz nach halb eins am frühen Freitag die gesetzliche Regelung zur Nachnutzung frei werdender Bahnflächen neu gefasst. Viele Vertreter aus der Politik sehen dank der Novelle des Allgemeinen Eisenbahngesetztes (AEG) nun den Weg für das Stuttgarter Projekt Rosensteinviertel geebnet, eine Gemeinderatsfraktion warnt vor zu viel Euphorie und eine breite Mehrheit im Rathaus will nun wissen, wie das städtebauliche Großprojekt gestemmt werden könne.