Die Regierung hat Ende 2029 als neues Ziel beschlossen. Eine Zustimmung im Bundestag ist fraglich. Der Mieterbund fordert die CDU auf zuzustimmen. Der Immobilienverband ist erbost.

Jörg Nauke 11.12.2024 - 16:37 Uhr

Es könnte vor Weihnachten noch eine gute Nachricht für Mieter in Stuttgart und in den übrigen 88 Kommunen geben, in denen wegen des nachgewiesenen angespannten Wohnungsmarkts die Mietpreisbremse gilt: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die regulär Ende 2025 endende Verlängerung des Schutzmechanismus gegen zu hohe Angebotsmieten, die in der Landeshauptstadt bis zu 30 Euro pro Quadratmeter betragen, bis Ende 2029 beschlossen. Bei Neuvermietungen – jedoch nicht in Neubauten ab 2014 oder bei Modernisierungen – gilt als Obergrenze die durchschnittliche Mietspiegelmiete plus einem Aufschlag von zehn Prozent. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) läuft dagegen Sturm.