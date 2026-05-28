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  4. Die Beamten sind dem Land teuer

Bürokratie Die Beamten sind dem Land teuer

Bürokratie: Die Beamten sind dem Land teuer
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Der Ministerrat (vorn in der Mitte: Manuel Hagel und Cem Özdemir) ist reich an Köpfen, dennoch werden die Sitzungen gründlich vorbereitet, vor allem von Beamten. Foto: Katharina Kausche/dpa

Die grün-schwarze Koalition im Land ist auf die Mehrbelastung durch die Beamtenbesoldung nicht vorbereitet.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hält sich noch bedeckt, dabei ist offensichtlich, dass die Beamtenbesoldung den Landeshaushalt unter Druck setzt. Das hat mehrere Gründe; einige verantwortet die grün-schwarze Koalition selbst, ein wichtiger Anstoß kommt zwar aus dem Land, aber nicht vom Land: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stellt mit einem für die Staatsdiener günstigen Urteil die öffentlichen Haushalte zusätzlich unter Stress.

 

Der Koalitionsvertrag

Die CDU hatte im Vorfeld der Landtagswahl alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Wochenarbeitszeit der Beamten von 41 auf 40 Stunden herabzusetzen. Zunächst sollte dies für alle Staatsdiener ab Mitte 50 gelten. Das verhinderten die Grünen. Jörg Krauss, der Amtschef im Staatsministerium, argumentierte, dieses Vorhaben passe nicht in eine Zeit, in der viele Menschen außerhalb des öffentlichen Dienstes um ihren Arbeitsplatz bangten – und in der Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu mehr Anstrengung und Arbeitsfreude ermahne. Im Koalitionsvertrag findet sich jetzt das Versprechen, für schwerbehinderte Beamte die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden zu begrenzen. Das Kilometergeld für Dienstfahrten wird auf 45 Cent je Kilometer erhöht. Außerdem soll künftig das Ansparen von bis zu 1000 Überstunden erlaubt sein.

Pensionslasten

Wer nach Informationen zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten sucht, stößt im Koalitionsvertrag auf Leerstellen. Grün-Schwarz hatte zuletzt mit Verweis auf eine angeblich angespannte Haushaltslage keine weiteren Rückstellungen für die Beamtenpensionen gebildet. Im vergangenen Jahr handelte es sich dabei um 825 Millionen Euro, die nicht für Pensionen aufgespart wurden, sondern in laufende Finanzierungen flossen. Ob die Zuführung in die beiden Pensionsfonds wieder aufgenommen werden, lässt das Finanzministerium mit Verweis auf den „hohen Finanzierungsbedarf im Haushalt 2027“ offen. Sogar an eine Entnahme aus der Rücklage wird nachgedacht. Dafür bedürfte es allerdings eines Gesetzes.

Um die künftigen Pensionen für die etwa 175 000 Beamten des Landes zu finanzieren, existieren Rücklagen in Höhe von derzeit 14 Milliarden Euro. Das klingt nach viel Geld – und doch sind es nur ein paar Tropfen auf den heißen Stein. In der Vermögensrechnung des Landes werden die künftigen Pensionsverpflichtungen nach kaufmännischen Grundsätzen ausgewiesen. Sie belaufen sich – Stand Ende 2024 – auf fast 178 Milliarden Euro. Die zu erwartenden Beihilfeausgaben, also die Krankheitskosten der Pensionäre in Höhe von 44 Milliarden Euro, gehen extra. Dem jüngsten Versorgungsbericht der Landesregierung ist zu entnehmen, dass Beamte im Jahr 2022 im Durchschnitt mit 62,2 Jahren in Pension gingen und dann 3326 Euro Pension erhielten.

Das Bundesverfassungsgericht

Im zurückliegenden Herbst erließ das Bundesverfassungsgericht einen Beschluss, der den Finanzministern dieser Republik erhebliches Kopfzerbrechen bereitet. Konkret ging es um die Beamtenbesoldung im Bundesland Berlin; dabei vor allem um die unteren und mittleren Besoldungsgruppen. Doch die Karlsruher Richter nutzten die Gelegenheit, um die amtsangemessene Alimentierung der Beamten auf eine neue Grundlage zu stellen. Die Besoldung der Beamten stellt ein eigenes Universum dar, das sich aus Artikel 33 des Grundgesetzes herleitet. Darin sind die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ festgeschrieben. Was das im Einzelnen bedeutet, obliegt letztlich der Rechtsprechung. Dabei urteilen die Richter in eigener Sache. Sie sind zwar rechtlich keine Beamten, aber sie unterliegen derselben Systematik.

Mehrkosten in Milliardenhöhe

Entscheidend ist folgender Mechanismus: Wenn das Bundesverfassungsgericht zu der Einschätzung gelangt, dass die Besoldung in den unteren oder mittleren Gruppen der A-Besoldung der Beamten zu gering ausfällt, hat dies Auswirkungen auf die oberen Besoldungsgruppen, also auf die Gut- und Bestverdiener. Denn die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums werden so interpretiert, dass zwischen den Laufbahngruppen ausreichend Abstand gewahrt werden muss. Diese Laufbahngruppen entsprechen: Berufsabschluss (mittlerer Dienst), Fachhochschulabschluss (gehobener Dienst), Universitätsabschluss (höherer Dienst). Rund 80 Prozent der Landesbeamten sind im gehobenen und höheren Dienst. Den einfachen Dienst gibt es kaum noch.

Erhalten die unteren Besoldungsgruppen mehr Geld, läuft das recht schnell auch auf eine Anhebung der oberen Besoldungsgruppen hinaus. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat für die etwa 360 000 Beamten des Bundes inzwischen einen Gesetzentwurf zur Änderung des Besoldungsrechts vorgelegt, der Mehrkosten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro jährlich vorsieht. Dazu kommen Nachzahlungen in Höhe von 700 Millionen Euro. Das Finanzministerium in Stuttgart sagt, es habe noch keine eigenen Berechnungen angestellt. Tatsächlich gibt es schon wieder Klagen gegen das Dobrindt’sche Modell, weil es den Beamten nicht mehr als Alleinverdiener annimmt, sondern einen familiären Doppelverdienst voraussetzt. Auch für das Land kann es schnell um jährliche Mehrkosten jenseits einer Milliarde Euro gehen. Das Land sitzt schon jetzt auf mehr als 60 Milliarden Euro Schulden, der Schuldendienst beläuft sich in den nächsten Jahren auf 1,4 bis 1,7 Milliarden Euro per anno.

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