Bundeskanzler Friedrich Merz kommt erneut nach Stuttgart. Wie schon im August wird es ein Blitzbesuch. Das Rathaus bekommt eine Absage. Auch Firmen bleiben außen vor.

So langsam wird es zur Gewohnheit. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt immer mal wieder nach Stuttgart – allerdings nur für zwei Stunden. Das war Anfang August so, als Merz als Ehrengast und Redner zum Festakt des Bundes der Vertriebenen ins Neue Schloss geladen war. Vom Flughafen direkt in den Weißen Saal, anschließend sofort wieder zurück. Für Zaungäste war höchstens ein kurzes Foto aus größerer Entfernung möglich – und zahlreiche geladene Gäste mussten draußen bleiben, weil die Veranstaltung überbucht war.

Diese Form des Blitzbesuchs wird es nun wieder geben. Am Dienstag schwebt der Kanzler erneut in Stuttgart ein. Diesmal führt ihn sein Weg vom Flughafen in die Villa Reitzenstein. Dort steht sein offizieller Antrittsbesuch in Baden-Württemberg an. Zusammen mit dem Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, Michael Meister, besucht er eine Kabinettssitzung. Vorgesehen während des zweistündigen Besuchs ist auch der Eintrag ins Gästebuch des Landes.

Das war’s dann allerdings auch schon wieder. Die ansonsten bei solchen Besuchen üblichen Abstecher zu Unternehmen, Organisationen oder ins Rathaus wird es nicht geben. Stattdessen entschwindet Merz nach der Sitzung gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach Heilbronn. Dort nehmen beide am Spatenstich für Europas größten KI-Innovationspark, den Ipai Campus, teil.

Über den neuerlichen Kurzbesuch gibt es zumindest unter der Hand eine gewisse Enttäuschung. Man hätte sich sehr über eine Stippvisite des Kanzlers gefreut, heißt es unisono bei mehreren Wirtschaftsvertretern, von denen keiner namentlich genannt werden will.

Merz und Kretschmann werden in Stuttgart zusammentreffen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Stadt wiederum ist entsprechend der geübten Praxis beim Antrittsbesuch eines Bundespräsidenten vorgegangen und hat über das Staatsministerium angefragt, ob ein Besuch des Bundeskanzlers im Rathaus und damit auch ein Eintrag ins Goldene Buch möglich sei. Vom Bundeskanzleramt kam offenbar die Rückmeldung, dass der Besuch einen ganz besonderen Charakter habe. Merz habe vor, alle Länderkabinette zu besuchen. Der Eintrag ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Stuttgart sei im Rahmen dieses Termins aus zeitlichen Gründen nicht möglich.

„Wir haben für den terminlichen Engpass großes Verständnis und laden Bundeskanzler Friedrich Merz ein, sich zu einem späteren Zeitpunkt in der Tradition seiner Vorgänger ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Stuttgart einzutragen“, sagt David Rau, Sprecher von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Verewigt haben sich dort bisher vier Bundeskanzler: Ludwig Erhard im Februar 1964, Willy Brandt im April 1972, Helmut Kohl im November 1990 und Olaf Scholz im Mai 2022.

Polizeikolonne als Begleitung

Welche Routen Merz am Dienstag genau nehmen wird, darüber schweigt sich die Polizei aus Sicherheitsgründen aus. Als sicher gilt, dass er vom Flughafen zur Villa Reitzenstein von einer Polizeikolonne begleitet wird. Mutmaßlich dann auch nach diesem Termin gegen Mittag auf der Weiterfahrt Richtung Heilbronn. Ob dafür auch Straßen gesperrt werden, gibt die Polizei nicht bekannt. Im Bundeskanzleramt...