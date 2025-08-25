Der Kanzler fordert Sozialreformen. Und sagt, er wolle es der SPD bewusst nicht leicht machen. Von dort gibt es Kritik an Friedrich Merz – aber auch nachdenkliche Töne.
25.08.2025 - 00:00 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt auf eine Neuausrichtung der Sozialpolitik. „Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und alles, was da kommt, nicht irritieren lassen“, sagte er auf einem Parteitag der niedersächsischen CDU in Osnabrück. „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar“, betonte der Kanzler.