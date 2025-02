In einem Berliner McDonald’s steht am Dienstagabend Wahlkampf auf dem Speiseplan. Mittendrin steckt Philipp Amthor – er ist längst nicht der erste Unionspolitiker mit Vorliebe für das Schnellrestaurant.

Maximilian Kroh 12.02.2025 - 16:31 Uhr

Eine der außergewöhnlichsten Symbiosen dieses Bundestagswahlkampfs ist vermutlich die zwischen den Unionsparteien und dem Fast-Food-Riesen McDonald’s. Zuerst zeigte CSU-Chef Markus Söder auf Instagram, mit welcher speziellen Technik er seinen BigMac isst (er teilt ihn am Brötchen in der Mitte und macht zwei kleine Burger draus). Dann kassierte Kanzlerkandidat Friedrich Merz in den sozialen Netzwerken ordentlich Häme, als er sich mit Burger und Cola präsentierte, um sich für das TV-Duell am vergangenen Sonntag zu stärken. Und am Dienstagabend stand dann auch noch Philipp Amthor im McDonald’s in der Mall of Berlin.