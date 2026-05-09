CDU-Landesparteitag Hagel zieht Joker aus dem Ärmel
Die Landes-CDU billigt den Koalitionsvertrag. Andreas Jung verlässt Berlin und wird Kultusminister in Baden-Württemberg.
Die Landes-CDU billigt den Koalitionsvertrag. Andreas Jung verlässt Berlin und wird Kultusminister in Baden-Württemberg.
Bis zuletzt hatte CDU-Landeschef Manuel Hagel an seinem Personaltableau gefeilt. Am Ende zog der künftige Vizeministerpräsident beim Landesparteitag der Christdemokraten in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) einen Joker aus dem Ärmel: Andreas Jung, stellvertretender CDU-Bundeschef, übernimmt im Landeskabinett des Grünen Cem-Özdemir das Kultusministerium. Hagel ist damit ein Coup gelungen. Schon oft war spekuliert worden, dass der auf der Insel Reichenau beheimatete Politiker nach Stuttgart kommen könnte; dies allerdings als Ministerpräsidentenkandidat, nicht als Minister. Schon gar nicht als Schulminister. Jung hat sich auf Bundesebene als Fachmann für Umwelt und Klima profiliert, daneben ist er Finanzpolitiker. In der Bildungspolitik spielt der Bund die zweite Geige, die Kompetenz liegt bei den Ländern.