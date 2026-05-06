Im Podcast von Anne Will stellt sich der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hinter den Bundeskanzler. Das sind andere Töne als noch im Wahlkampf.
06.05.2026 - 22:33 Uhr
Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Podcast-Aufzeichnung Unterstützung ausgesprochen . „Ich halte nichts davon, mich an Friedrich-Merz-Bashing zu beteiligen“, sagte Özdemir am Mittwoch in der Stuttgarter Liederhalle. Es gebe aktuell bei einigen eine klare Agenda. Die heiße, so lange zu schießen, bis die CDU im Umgang mit der AfD weich werde. „Für die CDU ist das eine Existenzfrage“, sagte Özdemir.