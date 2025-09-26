Corona-Masken von BaWü-Unternehmer: „Ein Skandal“ – warum Joachim Lutz 3,8 Millionen Euro vom Staat fordert

Joachim Lutz steht bereit mit 21 Euro-Paletten, beladen mit Kartons, darin zigtausend Corona-Masken. Es ist kurz vor dem 30. April im Jahr 2020. Der Unternehmer hat durch seine Kontakte nach China nach seinen Angaben 300 000 FFP2-Masken organisiert. Mehrere Tage habe der inzwischen 65-Jährige von 6 bis 24 Uhr in seinem Büro in Offenburg verbracht, erzählt er, um die Logistik auf die Beine zu stellen – vom chinesischen Produzenten bis zur Lieferung an die Bundesrepublik Deutschland. Lutz habe es pünktlich zum 30. April geschafft, betont er. So sei es vertraglich vereinbart gewesen.