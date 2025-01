In der Stuttgarter City demonstrierten am Donnerstagabend mehrere Hundert überwiegend junge Leute gegen die Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz, mit den Stimmen der AfD eine Verschärfung der Migrationspolitik zu erreichen.

Jan Sellner 30.01.2025 - 20:58 Uhr

Als Reaktion auf das am Mittwoch mit den Stimmen der AfD zustande gekommene Bundestagsvotum für mehr Zurückweisungen an den Grenzen haben sich am Donnerstagabend am Rande des Stuttgarter Schlossplatzes etliche Hundert Demonstranten versammelt, um ihrer Empörung über das Verhalten von CDU-Chef Friedrich Merz und der Unionsfraktion Ausdruck zu verleihen, das sie als beispiellosen „Tabubruch“ bezeichneten.