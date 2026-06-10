Diskussion um Bafög: „Studierende haben Sorge, dass sie ihre Miete nicht zahlen können“

Im Bundestag könnte am Donnerstag über eine Anhebung der Bafög-Sätze abgestimmt werden. Die Grünen wollen einen Antrag einbringen, in dem sie fordern, den Bafög-Grundbedarf auf das Niveau der Grundsicherung anzuheben. Zudem sollen die sogenannten Grundbedarfssätze künftig automatisch an die Höhe der Grundsicherung angepasst werden.

Union und SPD hatten schon im Koalitionsvertrag eine Bafög-Erhöhung in mehreren Schritten vereinbart, beginnend mit dem kommenden Wintersemester. Vor wenigen Tagen deutete Dorothee Bär (CSU) aber an, dass die versprochene Reform nun wohl doch nicht kommen werde. In der CDU-CSU-Fraktion gebe es dafür keine Unterstützung mehr, erklärte die Bundesforschungsministerin.

Eine Welle des Protests

Es folgte eine Welle des Protests. Sie habe offenbar jegliches Interesse an der jungen Generation verloren, heißt es in einer Stellungnahme des Dachverbands des Deutschen Studierendenwerks. Die Ministerin habe „sich von der Lebenswirklichkeit der Studierenden anscheinend völlig entkoppelt“.

Sebastian Matschke, Leiter des Amts für Ausbildungsförderung im Studierendenwerk Stuttgart, berichtet davon, dass aktuell viele Studierende die Sorge äußern, dass sie ihre Miete und Fixkosten nicht mehr bezahlen können. Bleibe die im Koalitionsvertrag angekündigte BaföG-Erhöhung aus, verschärfe das ihre finanzielle Situation. Angesichts deutlich gestiegener Lebenshaltungskosten deckten die Fördersätze einen immer geringeren Teil der Ausgaben. Die Konsequenz: „Studierende müssen häufiger zusätzlich Nebenjobs aufnehmen und haben dadurch weniger Zeit für ihr Studium.“

Viele Studierende haben einen Nebenjob

Laut der jüngsten Sozialerhebung des Bundesforschungsministeriums haben 63 Prozent der Studierenden einen Nebenjob. Im Schnitt arbeiten sie 15 Stunden pro Woche. Geht man davon aus, dass sie 35 Stunden pro Woche für ihr Studium benötigen, kommen sie somit auf eine 50-Stunden-Woche.

Besonders stark belastet seien junge Menschen aus einkommensschwächeren Familien, sagt Sebastian Matschke. Im schlimmsten Fall könne das bedeuten, dass sie sich gegen ein Studium entscheiden oder ihr Studienerfolg gefährdet wird. „Damit verliert das BaföG seine Wirksamkeit als Instrument der Chancengleichheit“, sagt der Amtsleiter.

Marco Abe, Geschäftsführer des Studierendenwerks Stuttgart, formuliert es noch drastischer: „Vom BAföG als Instrument für Chancengerechtigkeit kann schon lange keine Rede mehr sein“, sagt er. Denn nur ein Bruchteil der Studierenden profitiere wirklich davon. Laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erreicht das BaföG 11,5 Prozent der Studierenden in Deutschland. In Baden-Württemberg werden unter zehn Prozent der Studierenden gefördert.

Marco Abe ergänzt: „Der Aufwand ist zu bürokratisch, die Förderung zu gering.“ Es wäre enttäuschend, sollte eine angekündigte und seit Jahren notwendige Erhöhung nun einfach gestrichen werden. „Die Nöte der Studierenden werden von der Bundesregierung nicht ernst genommen“, so Abes Fazit.

Der Geschäftsführer des Studentenwerks Stuttgart betont: „Der aktuelle BaföG-Höchstsatz ist für viele Studierende nicht ausreichend, um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten zu decken.“ Dies gelte besonders für den Großraum Stuttgart, wo die Wohnkosten seit Jahren hoch seien.

Die letzte BaföG-Reform 2024 brachte nur geringfügige finanzielle Anpassungen mit sich: Der Grundbedarf wurde etwa von 452 auf 475 Euro erhöht, die Wohnpauschale von 360 auf 380 Euro. Marktanalysen zeigen, dass ein WG-Zimmer in der Region Stuttgart zwischen 500 und 600 Euro pro Monat kostet. BAföG-Empfänger in der Hochschulregion Stuttgart erhielten 2025 im Durchschnitt jedoch nur monatlich rund 400 Euro an Förderung insgesamt.

Für Marco Abe folgt daraus: „Insbesondere an Hochschulstandorten mit angespanntem Wohnungsmarkt ist eine regelmäßige Anpassung der Wohnkostenpauschale an die reale Mietentwicklung notwendig, damit das BaföG seine Funktion als verlässliche Studienfinanzierung erfüllen kann.“

Investition in Chancengleichheit und Fachkräftesicherung

Eine Erhöhung des BaföG sei dringend notwendig. „Denn eine verlässliche Ausbildungsförderung ist eine Investition in Chancengleichheit, Fachkräftesicherung und gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagt Marco Abe. Zudem brauche es einen gesetzlich verankerten Anpassungsmechanismus, der Preis- und Kostenentwicklungen regelmäßig berücksichtige. „Nur so kann sichergestellt werden, dass die Förderhöhe dauerhaft mit den realen Lebenshaltungskosten Schritt hält und Studierende unabhängig davon, ob sie aus einkommensschwachen Familien stammen, ein Studium aufnehmen und erfolgreich absolvieren können“, sagt Abe.

Philipp Mang, der Pressesprecher des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim, sieht es ähnlich: „Aus unserer Sicht bleibt das BAföG ein zentrales Instrument, um ein Studium unabhängig von der sozialen Herkunft zu ermöglichen. Damit es diese Funktion erfüllen kann, müssen die Förderleistungen regelmäßig an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst werden.“

In den Beratungen des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim berichten viele Studierende, dass die gestiegenen Kosten für sie eine zunehmende Belastung seien. Dabei geht es vor allem um die Miete, aber auch um die Preise für Lebensmittel und Mobilität sowie andere Ausgaben des täglichen Lebens. „Die Gefahr besteht, dass die tatsächlichen Lebenshaltungskosten vieler Studierender durch die aktuelle Förderung nicht mehr ausreichend abgebildet werden“, sagt Mang.

Der Campus der Universität Hohenheim gilt als einer der schönsten in Deutschland. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein weiteres Problem für die Studierenden, aber auch für die mit den Bafög-Anträgen befassten Ämter ist das komplizierte Verfahren. Studierende seien bei der Antragstellung mit einem hohen Informations- und Nachweisbedarf konfrontiert. „Für einen vollständigen Antrag müssen zahlreiche Angaben gemacht und Unterlagen eingereicht werden“, sagt Philipp Mang. Weil es vor allem um die Einkommenssituation der Eltern gehe, seien die Studierenden dabei auf deren Mitwirkung angewiesen. Das Studierendenwerk Tübingen Hohenheim wünscht sich eine weitere Digitalisierung der Bafög-Verfahren. „Eine flächendeckende Einführung digitaler Akten- und Bearbeitungssysteme würde die Ämter für Ausbildungsförderung spürbar entlasten und zu einer schnelleren Bearbeitung der Anträge beitragen“, sagt Philipp Mang.

Bafög

Ziel Die Abkürzung Bafög steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Dieses trat am 1. September 1971 in Kraft. Es ist eine staatliche Sozialleistung, die Schülern und Studierenden eine Ausbildung oder ein Studium ermöglichen soll, auch wenn ihre Eltern sie finanziell nicht unterstützen können.

Rückzahlung Die Hälfte des erhaltenen Bafögs ist ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Die andere Hälfte ist ein zinsloses Darlehen, das später zurückgezahlt werden muss – allerdings frühstens fünf Jahre nach Beendigung der Regelstudienzeit und nur bis zu einer Maximalsumme von 10.010 Euro. In der Regel beträgt die monatliche Rückzahlungsrate 130 Euro. Wer nur ein geringes Einkommen hat, kann sich freistellen lassen.