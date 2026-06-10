Diskussion um Bafög „Studierende haben Sorge, dass sie ihre Miete nicht zahlen können“
Die Studierendenwerke Stuttgart und Tübingen-Hohenheim berichten von vielen jungen Menschen in finanziell schwierigen Situationen. Das sind die Gründe.
Die Studierendenwerke Stuttgart und Tübingen-Hohenheim berichten von vielen jungen Menschen in finanziell schwierigen Situationen. Das sind die Gründe.
Im Bundestag könnte am Donnerstag über eine Anhebung der Bafög-Sätze abgestimmt werden. Die Grünen wollen einen Antrag einbringen, in dem sie fordern, den Bafög-Grundbedarf auf das Niveau der Grundsicherung anzuheben. Zudem sollen die sogenannten Grundbedarfssätze künftig automatisch an die Höhe der Grundsicherung angepasst werden.