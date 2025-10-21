Bei der 80-Jahr-Feier der CDU Stuttgart verteidigt Forschungsministerin Dorothee Bär das Stadtbild-Zitat des Kanzlers und schildert ihre Erfahrungen am Nürnberger Bahnhof.
21.10.2025 - 17:00 Uhr
Auch wenn es in ihrem Festvortrag vor allem um die Anfänge der Stuttgarter CDU vor 80 Jahren und die Hightech-Agenda ihres Ministeriums ging: Ohne Kommentar zur Stadtbild-Debatte wollte Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), bekannt für pointierte Bemerkungen, nicht die Bühne des Alten Reitsaals im Stuttgarter Maritim-Hotel verlassen: Sie könne nicht nachvollziehen, was es an der Aussage des Kanzlers Friedrich Merz (CDU) zu beanstanden gebe, so die CSU-Politikerin.