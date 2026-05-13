Der Krisenbonus wird nicht kommen. So viel steht nun fest. Gibt es dennoch weitere Entlastungen für Bürger?
13.05.2026 - 14:56 Uhr
Nachdem der Bundesrat die Entlastungsprämie vergangenen Freitag abgelehnt hatte, steht nun fest, dass sie vom Tisch ist. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Fraktionschef Jens Spahn (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Abgeordneten der Union in einem Schreiben über das Aus des Krisenbonus unterrichtet haben. Diese Entscheidung habe man gestern im Koalitionsausschuss getroffen. Nun stellt sich die Frage, ob es Alternativen geben wird.