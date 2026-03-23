Der A350 der Bundesregierung kreiste in der vergangenen Woche über dem Flughafen Stuttgart. Was dahinter steckte.
23.03.2026 - 09:52 Uhr
Der Regierungsflieger, mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) oder andere hochrangige Politiker normalerweise zu Terminen reisen, war in der vergangenen Woche in Stuttgart zu Besuch. Beim Landeanflug auf den Flughafen startete die Maschine plötzlich durch, auch beim zweiten Anflug auf den „STR“ schwebte die Maschine nur wenige Meter über dem Boden, landete aber nicht.