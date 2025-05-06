Familie Merz erlebte im Mai den gescheiterten ersten Wahlgang im Bundestag mit - nun ist der Vater fast ein halbes Jahr im Amt und redet über "Töchter". Wer sind Charlotte Merz und Constanze Clüsener?
22.10.2025 - 09:27 Uhr
Friedrich Merz und seine Töchter: "Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist – spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. So, und deswegen werden wir uns um die Lösung dieses Problems zu kümmern haben" , sagte der Bundeskanzler entschlossen zum Thema "Stadtbild" - auch wenn nicht alle damit einverstanden sind. Bei seinem jüngsten Besuch in Stuttgart wurde Merz ebenfalls auf das Thema angesprochen - und reagierte gereizt.