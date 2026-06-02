Geschlossene Praxen Mediverbund ruft Ärzte und Psychotherapeuten zu Protest auf
Die Ärzteverbände MEDI startet eine bundesweite Protestkampagne mit Praxisschließungen für interne Fortbildungen am 10. Juni 2026 gegen das GKV-Spargesetz.
Die Ärzteverbände MEDI startet eine bundesweite Protestkampagne mit Praxisschließungen für interne Fortbildungen am 10. Juni 2026 gegen das GKV-Spargesetz.
Die gesetzlichen Krankenversicherungen müssen sparen. Mit dem GKV-Spargesetz will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine drohende Finanzierungslücke von rund 15 Milliarden Euro schließen. Die Bundesregierung hat das größte Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen seit rund 20 Jahren beschlossen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte den Kabinettsbeschluss bei der Vorstellung „historisch“.