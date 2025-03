Das historische Finanzpaket von Union und SPD wackelt. Die Grundgesetzänderung ist aber dringend notwendig. Es geht jetzt um das Land – und deshalb sollten die Grünen sich nicht verweigern, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 10.03.2025 - 16:04 Uhr

Es gibt ein Gedicht von Erich Kästner, an das sie bei den Grünen gerade womöglich denken. „Nie sollt ihr so tief sinken“, heißt es darin, „von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“ CSU-Chef Markus Söder und auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz haben die Grünen oft wenig pfleglich behandelt. Das war unklug. Denn jetzt braucht Merz die Grünen, um eine Zweidrittelmehrheit für Änderungen des Grundgesetzes in der Frage zur Schuldenbremse zu erreichen. Und er hat ein Problem, weil die Grünen angekündigt haben, bei den Plänen von Union und SPD nicht mitzuziehen.