Neue Bestattungsformen Knochen zu Kompost: „Reerdigung“ bleibt in Baden-Württemberg verboten

„Reerdigungen“ sind bisher nur in Schleswig-Holstein erlaubt: Der Leichnam wird in einem Verwesungstank kompostiert; übrig gebliebene Knochen werden zermahlen. In Baden-Württemberg soll dies offenbar nicht möglich werden.