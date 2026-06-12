Mit einer ungewöhnlichen Aktion protestierten die Krankenhäuser im Kreis Esslingen gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Die Folgen wären gravierend – auch für Patienten.
12.06.2026 - 17:09 Uhr
Sie wollten ein ausdruckstarkes Bild an die Adresse der Bundesregierung schicken, und das ist den Mitarbeitern des Esslinger Klinikums gelungen. Obwohl es nieselte, stellten sie sich am Freitagmittag zum Protest vor dem Haupteingang auf, der mit Flatterbändern versperrt war. Mehr Symbolik ging nicht: „Selbst der Himmel weint“, sagte Klinik-Geschäftsführer Matthias Ziegler. „Berlin lässt uns im Regen stehen“, fügte Esslingens Erster Bürgermeister Ingo Rust hinzu.