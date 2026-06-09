Landespolitik: Diäten der Abgeordneten steigen

Der Bundestag will sich eine „Nullrunde“ verordnen, im Landtag von Baden-Württemberg dagegen dürften die Diäten der Abgeordneten steigen. Das soll das Parlament in Stuttgart am Mittwoch beschließen. Während Koalition und SPD am Verfahren festhalten, das die Bezüge an Durchschnittslöhne und Verbraucherkosten koppelt, fordert die AfD eine Aussetzung. Wieso ist das Thema so heikel und um wie viel Geld geht es eigentlich?

Worum geht es?

Die Bezüge der Landtagsabgeordneten sind per Gesetz an die Entwicklungen der Durchschnittslöhne und -preise sowie Rentenbeiträge gekoppelt. Maßgeblich für die aus drei Teilen zusammengesetzten Diäten sind drei Indizes: erstens der Nominallohnindex für Baden-Württemberg, der die allgemeine Einkommensentwicklung abbildet, zweitens die Verbraucherpreise und drittens die Entwicklung des Höchstbeitrags zur allgemeinen Rentenversicherung. An diesem Mittwoch, 10. Juni, sollen die Abgeordneten über das Verfahren abstimmen.

Wie hoch sind die Diäten?

Ein Landtagsabgeordneter bekommt derzeit monatlich 9322 Euro „Entschädigung“. Zusätzlich erhalten Abgeordnete monatlich pauschal 2738 Euro für allgemeine Kosten wie Wahlkreisbüro, Porto oder Mehraufwendungen am Sitz des Landtags. Kosten für Mitarbeiter oder für „entsprechende mandatsbedingte Dienstleistungen“ trägt das Land. Alternativ ist auch eine monatliche Pauschale von 400 Euro möglich. Für die Altersvorsorge erhalten Abgeordneten einen „Vorsorgebeitrag“ von monatlich 2169 Euro.

Welcher Anstieg steht im Raum?

Da die Durchschnittslöhne 2025 im Schnitt laut Statistischem Landesamt um 3,5 Prozent gestiegen sind, würde die Entschädigung um 326 Euro auf rund 9648 Euro steigen. Der Anstieg der Verbraucherpreise um 2,4 Prozent führt zu einem Anstieg der Kostenpauschale um 66 Euro auf 2804 Euro. Und beim Vorsorgebeitrag wirkt sich der Anstieg der Renten (4,9 Prozent) mit 108 Euro auf dann 2277 Euro aus. Bei 157 Abgeordneten ein Anstieg um 942.000 Euro im Jahr insgesamt.

Wie ist es anderswo?

Auch andere Landtage erhöhen Diäten. In Bayern etwa greift ein ähnlicher Mechanismus, dort steigen sie zum 1. Juli um 4,1 Prozent auf 10.595 Euro im Monat. Auch die Pauschale zum Beispiel für Bürokosten wird erhöht. Im Bundestag dagegen steht für die Abgeordneten dieses Jahr eine „Nullrunde“ an. Das haben Spitzenvertreter der Koalitionen angekündigt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion Steffen Bilger (Wahlkreis Ludwigsburg) kündigte am Dienstag an, das entsprechende Gesetz werde noch diese Woche im Bundestag beraten. Vorgesehen ist eine Aussetzung für ein Jahr. Bilger sprach von einem „wichtigen Signal“. Eine Erhöhung „würde nicht in die Zeit passen“.

Was sagen die Regierungsfraktionen im Land?

Der Parlamentarische Geschäftsführer (PGF) der CDU-Landtagsfraktion, Winfried Mack, dagegen steht zum anstehenden Anstieg: „Das Indexverfahren ist transparent und nachvollziehbar“, sagt er. „Es koppelt die Abgeordnetenentschädigung an die allgemeine Einkommensentwicklung im Land – nach oben wie nach unten.“ Der Bundestag treffe für sich eine eigene Entscheidung. Im Landtag „halten wir am bewährten Verfahren fest“. Der Landtag brauche klare und verlässliche Rahmenbedingungen. „Wer die Abgeordnetenentschädigung immer wieder zum politischen Spielball macht, schwächt das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie.“ Auch der Grünen-PGF Daniel Lede Abal findet: „Dieses Verfahren hat sich aus unserer Sicht bewährt.“

Was fordert die Opposition?

Die AfD fordert eine „Nullrunde“ und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Dazu erklärt Martin Rothweiler, Vorsitzender der AfD-Fraktion Baden-Württemberg: „Wer den Bürgern Belastungen zumutet, muss auch bei sich selbst Maß halten – gerade in Krisenzeiten. Das sind wir den Menschen in unserem Land schuldig.“ Die SPD dagegen will am gesetzlichen Verfahren festhalten. „Die Diäten an der allgemeinen Lohnentwicklung zu orientieren, ist ein transparenter Weg“, sagt deren PGF Dorothea Kliche-Behnke. „Das Indexierungsmodell wurde eingeführt, um Diäten gerade nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung zu entkoppeln“, erinnert sie. „So wurden in den Jahren 2010 und 2021 die Diäten aufgrund dieses Verfahrens gekürzt.“